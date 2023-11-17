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На границе между Эстонией и РФ появились "зубы дракона"
17.11.2023 21:24 Алина Груднева

На границе между Эстонией и РФ появились "зубы дракона"

Эстония установила на границе с Россией противотанковые заграждения"зубы дракона", готовясь к возможности ввести ограничения на въезд из РФ.

По данным интернет-издания DELFI, они установлены на мосту, соединяющем города Нарва и Ивангород.

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"Это нужно, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки в период закрытия будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", - пояснил руководитель нарвского пограничного пункта Марек Лийв.

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