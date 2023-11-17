



На границе между Эстонией и РФ появились "зубы дракона"

Эстония установила на границе с Россией противотанковые заграждения"зубы дракона", готовясь к возможности ввести ограничения на въезд из РФ.



По данным интернет-издания DELFI, они установлены на мосту, соединяющем города Нарва и Ивангород.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Это нужно, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки в период закрытия будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", - пояснил руководитель нарвского пограничного пункта Марек Лийв.