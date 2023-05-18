



Лоукостер Transavia отменяет сотни рейсов

Нидерландский лоукостер Transavia отменяет 335 рейсов до конца июня из-за нехватки самолетов.



Об этом проинформировала его дочерняя компания KLM.



В апреле и мае авиакомпания отменила 5% своих рейсов по той же причине. Теперь как минимум 2000 пассажиров требуют компенсацию.



Отмены коснутся 160 рейсов, вылетающих из Нидерландов, и 160 регулярных обратных рейсов из других стран, например из Грузии, Испании, Португалии, Италии, Франции, Исландии, Греции, Марокко, Дании, Хорватии и Кипра.



"Мы полностью понимаем, что тем самым разрушим планы поездок. Мы приносим извинения за эту неприятную ситуацию. Мы делаем все возможное, чтобы доставить как можно больше пассажиров в пункты назначения", - сказали в авиакомпании.



В Transavia пообещали 25 мая предоставить дополнительную информацию об отменах рейсов на июль и август.



