



Авиабилеты в Европе стремительно дорожают из-за войны РФ с Украиной

Авиакомпании по всей Европе повысили цены на авиабилеты, что может означать завершение периода бюджетных перевозок. В свое время на это негативно повлияла пандемия COVID-19, а теперь – российское вторжение в Украину. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.



По данным властей Франции, цены на авиабилеты в стране в прошлом году выросли на 23,6%, а сайты бронирования путешествий показывают, что цены на международные рейсы из Великобритании выросли на 18% по сравнению с 2022 годом.



"Есть еще большой отложенный спрос на путешествия, связанный с пандемией. И этот спрос в сочетании с ростом инфляции и высокими ценами на топливо сохраняет цены на авиабилеты высокими", – говорит Эван Дэй, региональный менеджер Kayak в Великобритании.



После военного вторжения РФ в Украину цены на авиаперевозки также быстро выросли. Генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен недавно сообщил, что рост цен на нефть на 71% повлек за собой повышение тарифов авиакомпании на 31% в этом году. Топливо составляет около 30% расхода перевозчика.

Компании также отмечают увеличение затрат на техническое обслуживание, связанное с дефицитом некоторых металлов и нарушением цепочек поставок, что тоже влияет на цены.



Но желание путешествовать у многих остается значительным: амстердамский Схипхол и лондонский Хитроу даже ввели ограничения на количество пассажиров, чтобы снизить последствия нехватки персонала. Ситуация вынудила авиакомпании сократить количество рейсов.



Цены на топливо остаются высокими и могут вызвать новые забастовки работников транспорта. По словам гендиректора Eurowings Йенса Бишофа, расходы на персонал и расходы в аэропорту, а также подорожание топлива приведут к дальнейшему росту цен на авиабилеты в этом году. Он также предупреждает, что рейсы в пик сезона будут примерно на 20% дороже.



Кроме всех этих событий, авиация в Европе также будет иметь дело с ужесточением законодательства по уменьшению выбросов углекислого газа от полетов, поскольку в ЕС пытаются свести карбонизацию к нулю до 2050 года.