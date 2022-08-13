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Тренер Реала взбесил сестру Роналду
13.08.2022 00:16 Алина Груднева

Тренер Реала взбесил сестру Роналду

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру раскритиковала президента Реала Флорентино Переса.

 
Фанат просил его вернуть звездного футболиста, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", в команду.
 
Тренер в ответ отказался от трансфера, намекнув на возраст Роналду. 
 
"Подписать Роналду? Опять? Ему же уже 38 лет", – сказал Перес.
 
Его ответ привел сестру футболиста в бешенство.
 
"Да, ему 38 лет, но он до сих пор может прыгнуть в воздух на 2 метра и зависнуть так на 3 минуты. А еще у него нет жира. Уважай себя, старик, тебе уже 75", – возмутилась она в комментариях под видео, которое стало вирусным.

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