Тренер Реала взбесил сестру Роналду
Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру раскритиковала президента Реала Флорентино Переса.
Фанат просил его вернуть звездного футболиста, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", в команду.
Тренер в ответ отказался от трансфера, намекнув на возраст Роналду.
"Подписать Роналду? Опять? Ему же уже 38 лет", – сказал Перес.
Его ответ привел сестру футболиста в бешенство.
"Да, ему 38 лет, но он до сих пор может прыгнуть в воздух на 2 метра и зависнуть так на 3 минуты. А еще у него нет жира. Уважай себя, старик, тебе уже 75", – возмутилась она в комментариях под видео, которое стало вирусным.
🎙Real Madrid President Florentino Perez:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2022
“Sign Cristiano? Again? He's 38 years old.”
(🎥 @AbdulSVSLGS)pic.twitter.com/qfnRAFG3EP