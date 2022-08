Каякер Бонни Хэнкок установила 2 мировых рекорда по плаванию вокруг Австралии

Каякер Бонни Хэнкок вошла в историю австралийского спорта, установив два мировых рекорда после изнурительного 254-дневного плавания.

Австралийка боролась с крокодилами, акулами, переохлаждением и волнами высотой до шести метров.

В это воскресенье Хэнкок завершила 12 700-километровое путешествие в водах у Золотого Берега.

Ее достижения могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

"Это 254-дневное путешествие изменило жизнь. Это было намного сложнее, но и гораздо более невероятно, чем я могла себе представить. Первый месяц мне каждый день казалось, что спина ломается. Я знала, что возможности моего тела будут доведены до предела", - сказала она.

Bonnie Hancock arriving home on the Gold Coast this morning after her world record-breaking eight-month circumnavigation of Australia in a surf ski. Our chat tonight on @9NewsQueensland pic.twitter.com/K65PbO3RRl