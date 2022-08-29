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Каякер Бонни Хэнкок установила 2 мировых рекорда по плаванию вокруг Австралии
29.08.2022 14:56 Алина Груднева

Каякер Бонни Хэнкок установила 2 мировых рекорда по плаванию вокруг Австралии

Каякер Бонни Хэнкок вошла в историю австралийского спорта, установив два мировых рекорда после изнурительного 254-дневного плавания.

 
Австралийка боролась с крокодилами, акулами, переохлаждением и волнами высотой до шести метров.
 
В это воскресенье Хэнкок завершила 12 700-километровое путешествие в водах у Золотого Берега.
 
Ее достижения могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
 
"Это 254-дневное путешествие изменило жизнь. Это было намного сложнее, но и гораздо более невероятно, чем я могла себе представить. Первый месяц мне каждый день казалось, что спина ломается. Я знала, что возможности моего тела будут доведены до предела", - сказала она.

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