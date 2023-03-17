



"Хапоэль Иерусалим" переходит в собственность новых владельцев

В четверг было объявлено, что группа инвесторов во главе с бизнесменом Матаном Адельсоном приобрела 70% акций баскетбольного клуба "Хапоэль Иерусалим".



Процесс заключения сделки проходил в атмосфере неразглашения. Майкл Дэвис, генеральный директор JSM Group, мажоритарный акционер группы, решил продать свою долю, сделав неожиданное объявление об этом в последний момент.



Ожидается, что вместе с новыми владельцами клуб получит финансовую подпитку, завершив период спада после фактического ухода Ури Алона. Новая группа владельцев будет постепенно инвестировать значительные суммы в клуб с целью "сделать Хапоэль Иерусалим самой большой командой в Израиле и лицом Израильского баскетбола.



"Национальный кубок, завоеванный командой в этом году, — это только начало, и я не сомневаюсь, что это будет лишь одним из многих успехов, которых команда добьется в ближайшие годы", — сказал Адельсон.



Ожидается, что Эяль Хомский, нынешний владелец команды, останется в клубе и продолжит владеть частью акций команды. Не исключено, что в будущем Адельсон захочет выкупить все акции компании, включая долю Хомского.



В отличие от предыдущих случаев, на этот раз центральной фигурой в группе стала известная личность и заметная фигура, а аноним или теневое лицо. Адельсон происходит из богатой семьи, известной как израильской публике, так и зарубежом, и его семья на протяжении многих лет инвестировала в Израиль.



Алон официально покинет клуб вместе с Моше Гринбергом. Эти двое согласились пожертвовать все свои доходы от продажи на благотворительность, в благотворительные ассоциации и фонды, а также на цели муниципалитета Иерусалима, часть из которых - на строительство нового центра цифровой медицины, инициированного Еврейским университетом в больнице Хадасса.