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Журналиста WSJ будут судить в РФ в закрытом режиме
17.06.2024 09:47 Алина Груднева

Журналиста WSJ будут судить в РФ в закрытом режиме

Американского журналиста Эвана Гершковича будут судить в России в закрытом режиме по делу о "шпионаже".

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

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Как сообщалось ранее, суд над журналистом газеты Wall Street Journal назначен на 26 июня. Журналистов на заседание не допустят.

Прокуроры обвинили Гершковича в том, что он якобы собирал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" в Свердловской области. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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