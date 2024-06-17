



Журналиста WSJ будут судить в РФ в закрытом режиме

Американского журналиста Эвана Гершковича будут судить в России в закрытом режиме по делу о "шпионаже".



Об этом сообщает "Русская служба ВВС".



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Как сообщалось ранее, суд над журналистом газеты Wall Street Journal назначен на 26 июня. Журналистов на заседание не допустят.



Прокуроры обвинили Гершковича в том, что он якобы собирал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" в Свердловской области. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.