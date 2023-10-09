



Женщина которая спасла кибуц Нир-Ам

Женщина по имени Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Нир-Ам - единственный в приграничной полосе населенный пункт, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа.



Рабин-Либерман, родившаяся в кибуце, первой во всем государстве поняла, что происходит.



Инбаль бегал, как сумасшедшая, от дома к дому, организовала отряд самообороны и подготовила план работы по защите кибуца. Отряд устроил засаду у забора кибуца.



Все террористы, пытавшиеся прорваться в кибуц были убиты. У забора кибуца осталось 25 трупов боевиков ХАМАСа.