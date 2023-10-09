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Женщина которая спасла кибуц Нир-Ам
09.10.2023 19:03 Аркадий Бочаровский

Женщина которая спасла кибуц Нир-Ам

Женщина по имени Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Нир-Ам - единственный в приграничной полосе населенный пункт, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа.

Рабин-Либерман, родившаяся в кибуце, первой во всем государстве поняла, что происходит.

Инбаль бегал, как сумасшедшая, от дома к дому, организовала отряд самообороны и подготовила план работы по защите кибуца. Отряд устроил засаду у забора кибуца.

Все террористы, пытавшиеся прорваться в кибуц были убиты. У забора кибуца осталось 25 трупов боевиков ХАМАСа.

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