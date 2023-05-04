



Зеленский: Украина сделает все возможное, чтобы эта война стала последней в мире

Украинский суд обеспечит ответственность за преступления, совершенные российскими оккупантами. Также наша страна сделает все возможное, чтобы эта война стала последней в мире. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в суде Гааги.



"Давайте сегодня как всегда 4 мая вечером отдадим должное памяти тех, чьи жизни унесли войны. Вторая мировая война, другие. Пожалуйста, вспомните украинцев, которые сегодня могли бы быть живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире и мы это сделаем", - заявил Зеленский.



Также президент Украины заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные в Украине. Это должно произойти в Международном уголовном суде в Гааге.



"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия, и это должно быть совершено здесь, в столице международного права", - заявил глава государства.



Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Нидерландах, где уже выступил перед парламентом страны.