



​​​​​​​Зеленский резко ответил на новые условия Путина для переговоров

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал очередные условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной. Такие заявления главы Кремля являются ультиматумом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Sky TG24.



"Что я могу сказать? Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше", - подчеркнул президент.



Глава украинского государства заявил, что действия главы Кремля направлены на возрождение нацизма.



"Это новая волна этого нацизма, российского нацизма. Он хочет, чтобы мы не только отказались от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных", - добавил Зеленский.



Президент также отметил, что замороженного конфликта с Россией не будет.



Напомним, 14 июня, накануне саммита мира, Путин назвал свои условия для начала мирных переговоров с Украиной.



Глава Кремля потребовал, чтобы украинские защитники отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом Путин добавил, что Украине нужно отказаться от плана стать частью НАТО. Тогда, по его словам, Москва будет готова начать диалог.