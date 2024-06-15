Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита мира в Швейцарии
Участники саммита мира в Швейцарии рассмотрят за эти два дня три ключевых пункта формулы мира.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В частности, речь будет идти о ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности, которые являются первоочередными пунктами формулы мира.
"Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира", - пояснил украинский лидер.
Он считает, что нынешний саммит поможет доказать, что возвращение безопасности является возможным.
"Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал - от ядерной и продовольственной безопасности до возвращения пленных и депортированных людей, до полного завершения войны без угрозы ее начала. Я верю, что это возможно", – добавил он.