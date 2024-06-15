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Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита мира в Швейцарии
15.06.2024 19:35 Алина Груднева

Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита мира в Швейцарии

Участники саммита мира в Швейцарии рассмотрят за эти два дня три ключевых пункта формулы мира.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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В частности, речь будет идти о ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности, которые являются первоочередными пунктами формулы мира.

"Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира", - пояснил украинский лидер.

Он считает, что нынешний саммит поможет доказать, что возвращение безопасности является возможным. 

"Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал - от ядерной и продовольственной безопасности до возвращения пленных и депортированных людей, до полного завершения войны без угрозы ее начала. Я верю, что это возможно", – добавил он.

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