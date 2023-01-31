



Закон о лишении террористов израильского гражданства принят в первом чтении

Получив уверенную поддержку в Кнессете, законопроект об аннулировании израильского гражданства лиц, осужденных за терроризм, успешно прошел первое чтение. Законопроект прошел предварительное чтение в середине января при поддержке депутатов от оппозиции и был вынесен на голосование всего через несколько дней после кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме.



Если закон будет окончательно принят, он лишит гражданства или вида на жительство осужденных террористов, которые получают вознаграждение от Палестинской администрации. Палестинская администрация регулярно выплачивает стипендии осужденным террористам, и закон также распространяется на тех, кто получает выплаты от имени ПА другими организациями.



Действие закона распространится как на граждан Израиля, так и на постоянных жителей, находящихся в заключении по обвинению в терроризме.