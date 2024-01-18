



Япония заключила соглашение о покупке 400 ракет "Томагавк" у США

В четверг, 18 декабря Япония подписала со своим союзником Соединенными Штатами соглашение о покупке 400 ракет большой дальности "Томагавк", наращивая свой военный потенциал для противодействия угрозам региональной безопасности.



Столкнувшись с растущим военным влиянием Китая и Северной Кореей, обладающими ядерным оружием, японское правительство планирует удвоить свои расходы на оборону до стандарта НАТО в два процента от ВВП к 2027 году.



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В ноябре Вашингтон одобрил продажу двух типов "Томагавков" с дальностью полета 1600 километров на сумму до 2,35 миллиарда долларов.



С подписанием данного соглашения начинается закупка ракет "Томагавк", - заявил журналистам в четверг после подписания сделки в Токио представитель оборонного ведомства.



"Благодаря разумному исполнению оборонного бюджета мы значительно укрепим нашу обороноспособность", - добавил он.



Япония утвердила рекордный оборонный бюджет в размере 56 миллиардов долларов на следующий финансовый год, который начнется в апреле.

