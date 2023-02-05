



WSJ: Война в Украине неожиданно сделала Эрдогана победителем

Турецкому лидеру удалось стать незаменимым для всех сторон конфликта, и эта позиция приносит экономические выгоды, которые помогли облегчить финансовые проблемы своего государства. Этот поворот укрепил его позиции в преддверии общенациональных выборов. Об этом пишет The Wall Street Journal/



Эрдоган является одним из немногих лидеров, регулярно разговаривающих с президентом России, что поставило его в центр дипломатических усилий по обмену пленными и экспорту жизненно важных продуктов питания. Отчасти для того, чтобы избежать западных санкций, российские олигархи вливают деньги в Турцию. Война дала Турции новые рычаги воздействия на Организацию Североатлантического договора. В течение нескольких месяцев г-н Эрдоган угрожал помешать Финляндии и Швеции присоединиться к блоку взаимной обороны. Теперь США надеются использовать продажу парка новых реактивных истребителей F-16, чтобы подтолкнуть его к одобрению расширения альянса.



“Мы решили, что должны быть влиятельными посредниками”, – сказал Ильнур Чевик, старший советник президента Турции по внешней политике. ”Все чувствовали, что это наш момент”.



Российское вторжение произошло, когда Эрдоган был в одном из самых слабых мест своего 20-летнего правления. Изолированность за границей и растущее недовольством в стране из -за экономического кризиса, который уничтожил более половины стоимости турецкой валюты обрушили его рейтинги. Первые признаки перелома появились в начале войны, когда турецкие беспилотники Bayraktar TB-2 взорвали российские военные колонны и помогли Украине отразить атаку Кремля на Киев. Беспилотники мгновенно укрепили международное положение Турции, которое в последние годы пошло на убыль. Затем в президентском дворце в Анкаре официальные лица заявили, что Турция может стать посредником между Россией, Украиной и Западом.



С этого поворотного момента Эрдоган использовал свою роль дипломатического игрока. Разговаривая с Путиным по несколько раз в месяц, он призывал Россию согласиться на мирные переговоры, но также помог ослабить изоляцию Кремля и смягчить удар западных санкций. Он также часто разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, завоевав доверие украинских официальных лиц. Это дало турецкому президенту возможность стать посредником в сделке по открытию украинских портов на Черном море для экспорта зерна и обмену сотнями русских и украинских военнопленных.



Угроза Эрдогана наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО показывает, как срабатывает его игра на балансе. Она побудила Швецию внести поправки в свою конституцию, чтобы усилить законы о борьбе с терроризмом и депортировать двух подозреваемых в Турцию. Соглашение также помогло г-ну Эрдогану добиться встречи с президентом Байденом, которой он давно добивался.



Аналитики говорят, что г-н Эрдоган, возможно, уже получил то, что хотел – рычаги влияния на западных лидеров и возможность сыграть на националистических настроениях в Турции, одновременно выступая против Европы во время предстоящего сезона выборов. Жесткая позиция президента в отношении Швеции, в частности, пользуется широкой поддержкой среди турецкой общественности, в том числе среди сторонников оппозиции.



“Все сосредоточено на выборах. Каждый его шаг направлен на то, чтобы извлечь выгоду из любой доступной возможности”, – считает Яшар Якис, бывший министр иностранных дел Турции.



Рейтинги Эрдогана выросли с начала войны в Украине и показали, что альянс правящей партии увеличил свою долю голосов на общенациональных выборах до 44,7%, по данным ведущей турецкой политической консалтинговой компании MetroPOLL.



