



WSJ: Россия закидывает шпионов в Словению по студенческим визам

В Словении обнаружили массовый приток “возрастных студентов” из России. Правительство заподозрило развитие шпионской диверсионной сети.



Это прибывание “учащихся” началось два года назад и совпало с массовой высылкой из Европы дипломатических сотрудников, заподозренных в шпионской деятельности.



Поэтому власти Словении считают, что РФ после такого шага столкнулась с невозможностью использовать бывшие каналы отправки шпионов в Европу. При этом Кремль решил компенсировать нехватку своих шпионов в Словении посредством отправки в страну "студентов", многим из которых по 40-50 лет.



В марте правительство Словении решило депортировать из страны по меньшей мере восемь студентов из РФ, а причиной тому стало распространение пророссийской пропаганды.



В конце 2022 года в городе Любляна задержали офицеров Службы внешней разведки РФ Артема и Анну Дульцовых, по легенде представлявшихся гражданами Аргентины.



Дульцовы легализовались в стране еще задолго до вторжения РФ, но разоблачением словенских спецслужб занялись уже во время войны в Украине.



В 2022 году пара также начала шпионить за деятельностью Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики, поэтому их решили задержать.



Семье Дульцев грозит до восьми лет лишения свободы, а в колонии они уже провели 18 месяцев. При этом WSJ указывает, что российских агентов могут обменять, этим вопросом был озабочен бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



С начала вторжения в Украину ряд стран Запада столкнулись со шпионской деятельностью со стороны РФ. Это особенно коснулось тех государств, которые оказывают Украине помощь.



Недавно генсек НАТО Йенс Столтенгберг сообщил, что члены Альянса намерены принять более жесткие меры против российских шпионов.



