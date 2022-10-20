Все, кроме двух стран, поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО
28 стран-членов НАТО утвердили вступление Швеции и Финляндии в альянс.
Всего в НАТО находится 30 государств.
По словам генсека Йенса Столтенберга, это самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории.
"28 членов Североатлантического союза уже ратифицировали соглашение", - сказал Столтенберг.
По его словам, Финляндия и Швеция находятся в ином положении, чем до того, как подали заявку на членство.
"Невозможно представить, что союзники по НАТО не будут действовать, если на Швецию и Финляндию будет оказываться какое-либо давление", - добавил он.
Отметим, что против вступления все еще вступают Турция и Венгрия.