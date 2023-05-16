



Володин порассуждал о будущем Макрона, Байдена, Зеленского и Шольца

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предрек недолгий политический век президенту Украины Владимиру Зеленскому и нескольким западным лидерам, сообщают российские СМИ.



Спикер ГД Вячеслав Володин выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и украинский лидер Владимир Зеленский являются "людьми из прошлого".



Парламентарий также добавил, что всех их ждет Международный уголовный суд (МУС).



"Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали всё для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане", – заявил Володин, выступая на очередном пленарном заседании.



Спикер не исключил, что застанет время, когда европейские политики будут отправлены на пенсию. Говоря о нынешнем американском лидере Джо Байдене, Володин заметил, что тот "просто больной человек".



