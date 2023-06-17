



Венгерское правительство нацелилось на сына Сороса

Объявление в понедельник о том, что Сорос-старший передаст контроль над своей благотворительной империей 37-летнему Александру, стало наглядным уроком работы СМИ, лояльных националистически настроенному премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.



92-летний Сорос стал объектом ненависти из-за деятельности его фондов “Открытое общество” (OSF).



В Венгрии правительство обвиняет его в желании “затопить Европу” мигрантами из-за поддержки OSF защитников прав беженцев.



Критики Будапешта говорят, что он использовал антисемитские клише в своих яростных нападках на Сороса, который является евреем, изображая его как призрачную и манипулирующую фигуру. Правительство отвергает эти утверждения.



“Правительство сделало Джорджа Сороса чем-то вроде аксиоматического врага”, которого обвиняют во всем, от высокой инфляции до изоляции Венгрии во внешней политике, по словам Питера Креко, исполнительного директора аналитического центра “Политический капитал”, который называет OSF в перечне среди своих доноров и партнеров.



Орбан был одним из первых, кто прокомментировал новость понедельника, опубликовав в Twitter сцену из одного из фильмов “Крестный отец”, где главный герой криминального авторитета целует своего сына, с подписью: “Сорос 2.0”.



В своем еженедельном интервью государственному радио в пятницу Орбан дошел до того, что обвинил Алекса Сороса в соглашении, достигнутом министрами внутренних дел Европейского союза ранее в этом месяце о переселении беженцев внутри блока.



“Сделка с ЕС была достигнута потому, что “Сорос передал руководство своей империей своему сыну, который диктует еще более жесткий темп, чем он”, — сказал Орбан, утверждая, что и Джордж, и Алекс Сорос “готовятся подстрекать мигрантов”.



Широкая реакция показала диапазон и методы проправительственных СМИ в условиях, когда независимые издания были маргинализированы.



Например, программа "Хирадо", выходящая на главном государственном телеканале, цитировала материалы с проправительственного сайта частного сектора "Ориго".



В последние годы анти-ЛГБТК риторика стала заметной частью официальных нарративов, и Oриго использовала фотографии Алекса с мужчиной, которого назвала его "спутником жизни", чтобы сделать инсинуации относительно его сексуальности, добавив: "Это, очевидно, часть ЛГБТК-пропаганды мальчика Сороса".



"На фотографиях видно, как они демонстрируют свою физическую и эмоциональную близость иногда провокационными способами. Они часто обнимаются и держатся за руки", - утверждает Ориго.



Последние обвинения повторяют предыдущий случай дезинформации в 2018 году, когда проправительственные издания утверждали, что Алекс Сорос был замечен на прайде в Будапеште, используя при этом фотографии другого человека.



Вопреки этим утверждениям, он не комментирует свою личную жизнь.



После того, как AFP обратилось за комментарием в Фонд "Открытое общество", они выступили с заявлением.



"Алекс - гордый сторонник прав человека, демократии, гуманной и упорядоченной иммиграционной политики, - сказала Лора Силбер, представитель Фонда "Открытое общество". - Демонизация тех, с кем вы не согласны, не является эффективным способом продвижения нации вперед".



Аналитические центры, дружественные правящей партии Орбана Fidesz, также часто усиливают его тезисы.



В комментариях на проправительственном сайте Тамаш Фриц из института Alapjogokert Kozpont повторил инсинуации о личной жизни младшего Сороса и предупредил, что он будет "более радикальным", чем его отец, в "вопросе о мировом правительстве, обязательной вакцинации или абортах".



В стороне от традиционных изданий, на которые многие венгры полагаются при получении новостей, коллектив "Мегафон", состоящий из проправительственных писателей и влиятельных людей, активно работает в социальных сетях.



Финансирование группы неизвестно, но вместе с аффилированными сайтами "Мегафон" тратит миллионы евро на политическую рекламу на таких платформах, как YouTube и Facebook.



Член "Мегафона" Даниэль Деак утверждал, что младший Сорос хочет "развалить нашу родину", предупреждая об "омоложенной силе" OSF.



Но, в материалах проправительственных СМИ не упоминалось, "что Александр Сорос также регулярно встречался с правыми политиками", такими как бывший канцлер Австрии Себастьян Курц или президент Сербии Александр Вучич.



Вряд ли в ближайшее время ситуация изменится.



