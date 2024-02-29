



Великобритания увеличивает финансирование мер безопасности для еврейских общин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду, 28 февраля объявил о выделении 54 миллионов фунтов стерлингов на защиту еврейских общин от антисемитизма в течение следующих четырех лет, сообщает Reuters.



Объявление было сделано после того, как еврейский консультативный орган Community Security Trust (CST) заявил ранее в этом месяце, что в Британии были зафиксированы тысячи антисемитских инцидентов после начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре, что сделало 2023 год худшим годом для антисемитизма в Великобритании с начала ведения учета в 1984 году.



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"Это шокирует, и это неправильно, предрассудки, расизм, которые мы наблюдаем в последние месяцы", - сказал Сунак в своей речи на ежегодном ужине CST, согласно выдержкам, опубликованным его офисом и цитируемым Reuters.



"Это ненависть, чистая и простая. Нападение на еврейский народ. Мы будем бороться с этим антисемитизмом всеми силами".



Правительство уже выделило CST, консультирующему еврейскую общину Великобритании по вопросам безопасности, 18 миллионов фунтов стерлингов на 2024-25 годы, в результате чего общее финансирование до 2028 года составит 70 миллионов фунтов стерлингов.

