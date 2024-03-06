



Вдова Навального дала россиянам совет

Вдова умершего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального Юлия посоветовала россиянам прийти 17 марта на избирательные участки и выступить против "переизбрания" президента РФ Владимира Путина.



Она попросила сторонников написать на бюллетенях имя ее покойного мужа.



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"Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем "Навальный". И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а затем развернуться и пойти домой", - сказала она.



По словам Юлии, голосование на выборах президента РФ является фикцией, поскольку Кремль и без того "дорисует" нужный результат. В связи с этим вдова Навального призывает россиян показать, что не все они смирились с властью Путина.



"Это очень простое и безопасное действие, его нельзя запретить. И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать — мы не одни, нас окружают люди, тоже против войны, против коррупции и беззакония", - добавила она.

