



Ватикан официально осудил Израиль за плевки в христиан

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поговорил с министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полом Галгахером.



В ходе общения Эли Коэн сказал, что Израиль сохранит свободу религии и свободу вероисповедания для представителей всех религий.



Стороны договорились о визите Гланера в Израиль в следующем месяце в Иерусалим и “святые места”.



“Я ясно дал понять Галгахеру, что осуждаю это уродливое явление оплевывание христиан и причинение вреда любому человеку из-за его религии или убеждений”, - сказал Коэн.



“Этот феномен не представляет ценности иудаизма, и об этом свидетельствует широко распространенное осуждение этого презренного явления”.





