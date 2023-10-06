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Ватикан официально осудил Израиль за плевки в христиан
06.10.2023 09:15 Катя Шульц

Ватикан официально осудил Израиль за плевки в христиан

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поговорил с министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полом Галгахером.

В ходе общения Эли Коэн сказал, что Израиль сохранит свободу религии и свободу вероисповедания для представителей всех религий.
 
Стороны договорились о визите Гланера в Израиль в следующем месяце в Иерусалим и “святые места”.

“Я ясно дал понять Галгахеру, что осуждаю это уродливое явление оплевывание христиан и причинение вреда любому человеку из-за его религии или убеждений”,   - сказал Коэн.

“Этот феномен не представляет ценности иудаизма, и об этом свидетельствует широко распространенное осуждение этого презренного явления”.


 

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