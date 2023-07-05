



Ватикан начал работать над возвращением похищенных РФ украинских детей

Кардинал Маттео Дзуппи, посланник Папы Римского Франциска по установлению мира в Украине, работает над механизмом возвращения домой украинских детей, похищенных Россией. На публичном мероприятии в Риме Дзуппи уточнил, что уже лично обсуждал этот вопрос с понтификом, пишет Reuters.



"Мы рассмотрим, как можем запустить механизм для детей, помочь, как уже говорилось, на гуманитарном фронте, особенно детям, которые должны иметь возможность вернуться в Украину", – сказал кардинал.



Напомним, во время визита в Ватикан в мае президент Украины Владимир Зеленский просил Папу Римского присоединиться к решению проблемы с депортацией детей оккупантами.



В апреле Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в некой миротворческой миссии для прекращения войны в Украине. Однако о ней не было известно Офису президента Украины.



В июне стало известно, что миссию по "ослаблению напряженности в войне" возглавит кардинал Маттео Дзуппи. 5 июня он посетил Киев, позже – Москву, где встретился с советником Путина и главой РПЦ Патриархом Кириллом.

После визита в Москву посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи заявил, что мирного плана для завершения войны в Украине нет.