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папа римский
10.06.2023 16:31 Алина Груднева

В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после операции

По состоянию на 10 июня, Папа Римский Франциск продолжает восстанавливаться после операции.

Информацию об этом подтвердили в Ватикане.

Уточняется, что выздоровление понтифика проходит после хирургического вмешательства хорошо.

Тем не менее, врачи посоветовали ему отменить традиционную воскресную молитву с балкона, чтобы не напрягать область живота, на которой проходила операция.

Ранее в Ватикане подтвердили, что Папе Римскому удалили брюшную грыжу. Операция проходила около трех часов под общим наркозом.

Папские аудиенции было решено отменить до 18 июня в качестве меры предосторожности.

 

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