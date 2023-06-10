



В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после операции

По состоянию на 10 июня, Папа Римский Франциск продолжает восстанавливаться после операции.



Информацию об этом подтвердили в Ватикане.



Уточняется, что выздоровление понтифика проходит после хирургического вмешательства хорошо.



Тем не менее, врачи посоветовали ему отменить традиционную воскресную молитву с балкона, чтобы не напрягать область живота, на которой проходила операция.



Ранее в Ватикане подтвердили, что Папе Римскому удалили брюшную грыжу. Операция проходила около трех часов под общим наркозом.



Папские аудиенции было решено отменить до 18 июня в качестве меры предосторожности.



