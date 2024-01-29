



В Украине пояснили шумиху вокруг "увольнения" Залужного

Бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр пояснила шумиху вокруг "увольнения" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



"Немного ликбеза для пользователей телеграмма. Кадровые назначения высшего военного руководства производятся не в телеграмме. Если нет подписанного и обнародованного указа, значит, нет назначения", - отметила она.



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Маляр пояснила, зачем подобная информация распространяется, когда нет подписанного указа.



"Разные бывают мотивы: политическая борьба, хаос … просто хаос, умышленное создание хаоса, попытка повлиять на те или иные процессы, провокация и очень много причин и мотивов", - резюмировала она.



Ранее в Министерстве обороны Украины коротко ответили на информацию о Залужном в СМИ: "Уважаемые журналисты, сразу ответим всем: Нет, это не правда".



После этого, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии УП также сказал, что Зеленский не увольнял Залужного. Сам же Зеленский в вечернем видеообращении к нации об этой ситуации вообще не упомянул.