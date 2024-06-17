Новости » Политика
В Украине оценили возможность нанесения ядерного удара Россией
17.06.2024 10:58 Алина Груднева

В Украине оценили возможность нанесения ядерного удара Россией

Владимир Путин может приказать нанести ядерный удар по Украине, если Россия начнет проигрывать в войне.

По данным газеты The Times, такое мнение в интервью газете выразил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он подчеркнул, что "катастрофическое поражение" РФ чревато также дезертирством в рядах военных и протестами в Москве.

Соответствующий комментарий от него прозвучал после того, как лидеры G7 предупредили на саммите в Италии, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия получит "серьезные последствия".

Российские официальные лица часто угрожали запустить ядерное оружие по Украине или западным странам с момента полномасштабного вторжения РФ. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы