



В Украине оценили возможность нанесения ядерного удара Россией

Владимир Путин может приказать нанести ядерный удар по Украине, если Россия начнет проигрывать в войне.



По данным газеты The Times, такое мнение в интервью газете выразил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он подчеркнул, что "катастрофическое поражение" РФ чревато также дезертирством в рядах военных и протестами в Москве.



Соответствующий комментарий от него прозвучал после того, как лидеры G7 предупредили на саммите в Италии, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия получит "серьезные последствия".



Российские официальные лица часто угрожали запустить ядерное оружие по Украине или западным странам с момента полномасштабного вторжения РФ.