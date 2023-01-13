



В Украине назвали возможную цель следующей массированной атаки РФ

Во время следующей возможной массированной ракетной атаки Россия может ударить по магистральной распределительной сети Украины.



Такой прогноз озвучил в интервью "24 каналу" советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



"Они будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова. Чтобы в определенных областях был профицит электроэнергии, а в других - дефицит. А там, где профицит, надо будет сбрасывать эту электроэнергию", - пояснил Подоляк.



По его словам, у россиян по-прежнему есть определенная ракетная возможность для обстрелов Украины.



"Будут использовать дроны, потому что санкции в отношении Ирана - очень "действенные". И там еще есть сотни дронов. Мы все это понимаем. Одновременно россияне могут запускать до 120-125 ракет. Но это не значит, что все носители поднялись и все 120 ракет выпустили. Безусловно, что-то "падает" в самой России, особенно в Каспийском регионе. Масштабные атаки еще могут быть", - добавил он.