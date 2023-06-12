



В Совет Безопасности ООН хотят добавить еще шесть стран

Администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет Безопасности ООН, добавив в него до шести новых членов, которые не будут иметь права вето. Об этом пишет The Washington Post.



Отмечается, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд уже консультируется с дипломатами из 193 государств - членов организации относительно потенциального расширения Совбеза накануне встречи мировых лидеров, которая состоится осенью в Нью-Йорке.



"Предложение США расширить СБ ООН отображает желание Байдена признать растущее влияние развивающихся стран, а также искоренить широкое недовольство нынешними членами Совета Безопасности, как и их несостоятельность в том, чтобы иметь возможность остановить любой глобальный конфликт, в том числе в Украине", - говорится в публикации.



Байден настаивает на проведении реформ вопреки нежеланию других государств уступить свое влияние. По данным WP, в Белом доме стремятся сохранить ООН как ключевой инструментарий для предотвращения конфликтов.



Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал срочно реформировать Совбез ООН. Он заявил, что порядок, который ограничивает судьбу человечества пятью странами, не может быть устойчивым.