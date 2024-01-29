



В Совбезе РФ призвали россиян готовиться к долгой войне в Западом

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал россиян готовиться к долгой "прокси-войне" с Западом.



Его слова цитируют российские информагентства.



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"Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта в Украине", - предупредил он.