



В Швеции вновь разрешили сжечь свиток Торы

Полиция Швеции в очередной раз одобрила сожжение свитка Торы возле израильского посольства в Стокгольме.



Акция протеста состоится завтра, 28 июля.



По данным газеты "Исраэль хайом", запрос подала 50-летняя женщина, которая хочет таким образом "выразить протест" против нарушения прав детей в Швеции. По словам источников, у нее, судя по всему, есть психическое расстройство.



Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман вновь категорически осудил разрешение на сожжение священных текстов.



"Я решительно осуждаю сожжение любой священной книги и надеюсь, что этого позорного акта удастся избежать. Мы должны найти способ предотвратить повторение таких провокации", - подчеркнул он.



В предыдущий раз человек, получивший разрешение сжечь свиток Торы, отказался в итоге от затеянного.



"Сожжение религиозных текстов противоречит Корану, я этого не сделаю. Никто не должен этого делать", — сказал 32-летний Ахмад Алуш.

