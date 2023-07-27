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В Швеции вновь разрешили сжечь свиток Торы
27.07.2023 21:36 Алина Груднева

В Швеции вновь разрешили сжечь свиток Торы

Полиция Швеции в очередной раз одобрила сожжение свитка Торы возле израильского посольства в Стокгольме.

Акция протеста состоится завтра, 28 июля.

По данным газеты "Исраэль хайом", запрос подала 50-летняя женщина, которая хочет таким образом "выразить протест" против нарушения прав детей в Швеции. По словам источников, у нее, судя по всему, есть психическое расстройство.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман вновь категорически осудил разрешение на сожжение священных текстов.

"Я решительно осуждаю сожжение любой священной книги и надеюсь, что этого позорного акта удастся избежать. Мы должны найти способ предотвратить повторение таких провокации", - подчеркнул он.

В предыдущий раз человек, получивший разрешение сжечь свиток Торы, отказался в итоге от затеянного.

"Сожжение религиозных текстов противоречит Корану, я этого не сделаю. Никто не должен этого делать", — сказал 32-летний Ахмад Алуш.
 

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