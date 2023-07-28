



В Швеции дали обещание по поводу сожжения священных текстов

Министр иностранных дел Швеции прокомментировал новый скандал вокруг очередного разрешения сжечь свиток Торы возле израильского посольства.



Тобиас Билльстрем таким образом ответил на возмущение со стороны главы МИД Израиля Эли Коэн.



"Потрясен новой угрозой сжечь свиток Торы в Швеции. Необходимо положить конец угрозам нанести вред священным книгам. В своей беседе с главой МИД Швеции я дам понять, что мы ожидаем, что шведское правительство предотвратит такие события, которые могут повредить отношениям между нашими странами", - сказал Коэн перед разговором.



Позже министры созвонились, чтобы обсудить эту ситуацию. Коэн дал понять, что Израиль серьезно относится к угрозам сжигать священные книги. Он добавил, что если такая угроза будет реализована, инцидент может повредить отношениям между двумя странами.



В ответ Тобиас его заверил в том, что сожжение священных книг "противоречит ценностям шведского правительства". Он пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен правительством для последующего внесения запрета на сожжения в конституцию страны.