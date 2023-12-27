



В Польше ликвидируют госСМИ

В среду, 27 декабря, новое польское правительство решило ликвидировать государственные СМИ.



Информацию об этом подтвердил министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич.



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В частности, будут ликвидированы такие госСМИ, как TVP, Polskie Radio и Polska Agencja Prasowa после решения президента о прекращении финансирования общественных медиа.



"В сложившейся ситуации такие действия позволят обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнение работников, занятых в вышеупомянутых компаниях из-за отсутствия финансирования", - сообщил министр.