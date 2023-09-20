



В ООН Иран обвинил США в разжигании войны в Украине – Израиль отреагировал

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что все дроны иранского производства, наносившие удары по украинским городам, были проданы до начала войны, и заявил, что он выступил за мир в Украине, в тот же день, когда Тегеран принимал российскую оборонную делегацию во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.



Иранский президент заявил, что он пресек попытки американской разведки свергнуть его режим, и что дни Запада прошли.



"Мир переходит к новому международному порядку, и проект американизации мира провалился", — сказал он, добавив, что Запад "сталкивается с кризисом идентичности и функциональности и видит мир как дремучий лес, а себя — как прекрасный сад".



Он также обвинил Америку в разжигании войны в Украине с целью ослабить Европу. Раиси также предложил США предъявить документальные доказательства поставок оружия российской армии.



"Мы против войны и готовы выступать посредниками, чтобы положить ей конец, но налоги американского народа тратятся на ведение войны и наполнение карманов оружейных заводов с места продажи оружия в этой области", – заявил иранский президент.



Эта речь побудила посла Израиля в ООН Гилада Эрдана покинуть зал Генассамблеи, обвинив перед уходом ООН в том, что она расстелила красную дорожку для "тегеранского палача". Он держал фотографию Махсы Амини, курдской женщины, которая умерла, находясь под стражей в "полиции нравов" из-за неправильного ношения хиджаба.



Возле штаб-квартиры ООН прошла демонстрация, осуждающая ООН за предоставление Ирану платформы. Марьям Раджави, иранская оппозиционная фигура, возглавляющая "Моджахедин-е Хальк", заявила, что руки Раиси запятнаны кровью тысяч оппозиционеров, убитых в 1988 году.

