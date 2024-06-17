



Глава МИД Норвегии: Палестинская автономия может развалиться

Палестинская автономия, управляемая Махмудом Аббасом, в ближайшие месяцы может развалиться.



Такое мнение в комментарии Reuters выразил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.



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По его словам, ПА на грани краха из-за нехватки финансирования, а также на фоне запрета для палестинцев работать в Израиле после резни, устроенной ХАМАСом 7 октября.



"Ситуация крайне тяжелая. Палестинская автономия, с которой мы тесно сотрудничаем, предупреждает нас, что они могут развалиться уже этим летом. Если это произойдет, то может возникнуть еще одна Газа, что будет ужасно для всех, в том числе и для народа Израиля", – считает министр.