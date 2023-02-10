



В Никарагуа освободили и отправили в США более 200 заключенных оппозиционеров

В Никарагуа более 200 заключенных деятелей оппозиции были освобождены в четверг и выдворены в США. Бывшим политзаключенным предоставили чартерный авиарейс до Вашингтона.



Данное решение авторитарного президента Даниэля Ортеги стало неожиданностью для общественности, отметили журналисты. Однако неофициально переговоры с американцами длились уже давно.



Официальные представители США заявили, что все прибывшие из Никарагуа — 222 бывших заключенных — размещены в гостиницах. Они получат доступ к юридической и медицинской помощи, а также вид на жительство в Соединенных Штатах на два года.



В ноябре 2021 года Даниэль Ортега был переизбран на четвертый пятилетний срок. Западные страны назвали эти выборы фарсом.