



В НАТО провели первую дискуссию по поводу Тайваня

Члены НАТО в сентябре провели первое обсуждение ситуации в Тайване на фоне усиления давления со стороны Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

США призывают других членов альянса уделять больше внимания растущим угрозам со стороны Китая. Переговоры проводились Североатлантическим советом.

"Примечательно и важно, что альянс впервые проводит дискуссии о статусе Тайваня, его демократическом правительстве и его решающей роли в производстве микрочипов во всем мире", — сказал адмирал США в отставке Джеймс Ставридис.

По его словам, на переговорах не обсуждался вопрос того, какой будет роль НАТО в случае любых военных действий. Однако стороны обсуждали различные последствия, которые это может оказать на евроатлантическую безопасность.

Также стороны обсудили, как НАТО поставит Пекин в известность о возможных последствиях любых военных действий.