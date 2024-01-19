В НАТО призвали готовиться к войне против РФ
Гражданское население стран НАТО должно готовиться к войне против России.
По данным Sky News, такое предупреждение сделал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
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"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире - это не факт. И поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", - пояснил Бауэр.
По его словам, Швеция правильно сделала, что предупредила свое население о необходимости готовиться еще в начале января.
"Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать и не все получится без проблем в ближайшие 20 лет", - резюмировал Бауэр.