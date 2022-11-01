



В Москве открывают противорадиационные убежища



По информации «Базы», активная подготовка укрытий идёт в разных районах столицы. Например, в Хамовниках уже подготовили 30 подобных помещений — там убрались, занесли туда лавочки, закупили фонари и аптечки. Одно убежище особенное — противорадиационное. Оно предназначено для укрытия населения от поражающего воздействия излучения. Некоторые помещения из списка укрытий подготовить оказалось невозможно — там нужно проводить капитальный ремонт.



По сведениям источников, в одном из округов столицы готовят около 900 убежищ. Там оборудуют спальные места, завозят биотуалеты, скамейки, запас питьевой воды и лекарств. Этой работой занимаются городские службы, причём в активном темпе — по словам руководства, такие убежища надо организовать «ко вчерашнему дню».



Кроме того, убежища готовят и в детских домах (Центрах содействия семейному воспитанию). В подвалах проводят свет и воду, закупают продукты и дрова — последние нужны для полевых кухонь, которые в случае какого-то ЧП будут установлены во дворах