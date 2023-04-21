



В Москве арестовали главу украинской разведки Буданова... заочно

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по "делу о теракте на Керченском мосту", сообщили в суде.



Заочно арестованный Буданов объявлен в международный розыск, отметили в суде, передает ТАСС.



"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.



Буданову предъявлены обвинения в теракте, создании террористической группировки, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружии.



Ранее ФСБ России заявляла, что Буданов вроде бы является организатором теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.



Тем временем глава ГУР лично прокомментировал свой "заочный арест" от России.



"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что на меня никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - заявил Буданов.



Напомним, на Крымском мосту через Керченский пролив, соединяющий временно оккупированный Крым с Россией, утром 8 октября 2022 года произошел пожар. Была разрушена часть дорожного полотна – два автомобильных пролета моста частично разрушены.



Причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ. Это повлекло за собой вспышку семи топливных цистерн железнодорожного состава и дальнейшее разрушение двух автомобильных пролетов моста.



ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ заявили, что организатором теракта на Крымском мосту через Керченский пролив вроде бы были Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.



“Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста”, - сказал тогда Общественному представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов.