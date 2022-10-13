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В Молдове призывают экономить энергию
13.10.2022 22:46 Юлия Фрилис

В Молдове призывают экономить энергию

В Молдове призывают экономить энергию из-за недоступности поставок из Украины после ее обстрелов

Атака России на энергетическую инфраструктуру Украины затронула и возможности Молдовы использовать электроэнергию.

Правительство страны призвало граждан в целях экономии потреблять меньше энергии в часы пик, ведь ее поставки из Украины прекратились после обстрелов 10 октября.

Министр инфраструктуры Андрей Спину пояснил, что Молдове уже приходится использовать свои запасы газа из-за того, что поставки из Украины временно невозможны.

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