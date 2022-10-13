В Молдове призывают экономить энергию
В Молдове призывают экономить энергию из-за недоступности поставок из Украины после ее обстрелов
Атака России на энергетическую инфраструктуру Украины затронула и возможности Молдовы использовать электроэнергию.
Правительство страны призвало граждан в целях экономии потреблять меньше энергии в часы пик, ведь ее поставки из Украины прекратились после обстрелов 10 октября.
Министр инфраструктуры Андрей Спину пояснил, что Молдове уже приходится использовать свои запасы газа из-за того, что поставки из Украины временно невозможны.