



В Молдове призывают экономить энергию

В Молдове призывают экономить энергию из-за недоступности поставок из Украины после ее обстрелов



Атака России на энергетическую инфраструктуру Украины затронула и возможности Молдовы использовать электроэнергию.



Правительство страны призвало граждан в целях экономии потреблять меньше энергии в часы пик, ведь ее поставки из Украины прекратились после обстрелов 10 октября.



Министр инфраструктуры Андрей Спину пояснил, что Молдове уже приходится использовать свои запасы газа из-за того, что поставки из Украины временно невозможны.