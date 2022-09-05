



В Мексике рассматривается возможность расширения атомной энергетики

В Мексике рассматривается возможность расширения атомной энергетики...



После продления эксплуатации двух энергоблоков на АЭС Лагуна Верде, в стране рассматривают возможность удвоения мощностей атомной энергетики. В настоящее время АЭС обеспечивает 3-4% электроэнергии в Мексике, тогда как доля газа составляет 63%, нефти – 10%.



Закон о переходе к чистой энергетике определяет, что к 2024 году 35% электроэнергии должно поступать из чистых источников, с 2033 года – 39,9%, а с 2050-го – 50%.



Согласно прогнозам отчета Министерства энергетики, атомная электростанция продолжит производить текущие 11,8 ГВт-ч электроэнергии в год до 2028 года, а с 2031-го этот показатель должен увеличиться более чем вдвое, до 23,5 ГВт-ч. Это предполагает строительство новых ядерных объектов и рядом с уже имеющимися двумя блоками Лагуна Верде и в других местах.



В Мексике уже давно ведутся дискуссии о расширении ядерной энергетики без жестких политических обязательств. Недавно, в 2019 году, было предложено построить два новых реактора в Лагуна Верде и еще два – на побережье Тихого океана.