



В Индонезии установили билборды, предупреждающие по-русски туристов о депортации

Власти острова Бали в Индонезии установили вдоль дорог специальные билборды на русском и английском языках, предупреждающие туристов о возможной депортации.



Согласно информации индонезийского издания Kompas, местное отделение Министерства юстиции и прав человека публично пригрозило отдыхающим из России последствиями за нелегальную работу, в том числе депортацией из знаменитого курорта.



“Мы приветстыуем всех иностранных туристов на Бали. Как путешественникам, вам запрещено соглашаться на любую работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающее действующее законодательство, подлежит депортации и запрету на въезд”, – написано на билбордах. Специальные рекламные щиты уже установили по проспекту Сансет Роуд в балийском районе Кута.



Глава отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита особо отметил, что использование на щитах двух языков – русского и английского – связано с тем, что на Бали сосредоточено большое количество российских отдыхающих.



Небольшой остров превратился в “маленькую Москву” – общину со своими правилами и предоставлением услуг, от парикмахерских до массажных. Это не нравится местным жителям. В связи с волной жалоб власти начали активно отслеживать деятельность туристов на Бали, в отношении нарушителей запустили волну депортаций и ужесточили правила для прибывающих в страну.