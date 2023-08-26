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В Германии ультраправую депутатку измазали фекалиями
26.08.2023 16:07 Ирина Демьянова

В Германии ультраправую депутатку измазали фекалиями

Член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Беатрикс фон Шторх измазали фекалиями во время выступления в городе Даун, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщает SWR.

По данным полиции, инцидент произошел в пятницу вечером во время мирной акции протеста против выступления фон Шторх, которая собрала около сотни человек.

Нападавший сделал вид, что хотел сделать фото с политиком, после чего измазал ее фекалиями. Его задержали у входа в здание, где выступала фон Шторх.
Она подала заявление в полицию.
 

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