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В Германии готовятся к войне с Россией
19.01.2024 11:08 Алина Груднева

В Германии готовятся к войне с Россией

В Германии не исключают войны между Россией и НАТО через пять-восемь лет.

Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesspiegel.

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"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - отметил он.

По словам Писториуса, он хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы ФРГ быть готовыми к любому сценарию.
 

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