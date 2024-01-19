



В Германии готовятся к войне с Россией

В Германии не исключают войны между Россией и НАТО через пять-восемь лет.



Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesspiegel.



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"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - отметил он.



По словам Писториуса, он хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы ФРГ быть готовыми к любому сценарию.

