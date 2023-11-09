



В Германии движение "подруги Путина" выступает против Украины в ЕС

В Германии новое движение пророссийского депутата Сары Вагенкнехт выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.



Заявление "Альянса Сары Вагенкнехт" приводит Bild, сообщает "Европейская правда".



"Украина далека от того, чтобы соответствовать политическим и экономическим критериям Европейского союза", – заявили депутаты Бундестага Андрей Гунько и Александр Ульрих, которые планируют создать партию с Вагенкнехт.



По словам депутатов, вступление Украины в ЕС в этом десятилетии "абсолютно нереально".



Гунько и Ульрих призвали федеральное правительство проголосовать против старта переговоров с Украиной, когда лидеры ЕС будут принимать решение в середине декабря.



