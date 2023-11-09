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В Германии движение "подруги Путина" выступает против Украины в ЕС
09.11.2023 21:04 Дара Киевская

В Германии движение "подруги Путина" выступает против Украины в ЕС

В Германии новое движение пророссийского депутата Сары Вагенкнехт выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Заявление "Альянса Сары Вагенкнехт" приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

"Украина далека от того, чтобы соответствовать политическим и экономическим критериям Европейского союза", – заявили депутаты Бундестага Андрей Гунько и Александр Ульрих, которые планируют создать партию с Вагенкнехт.

По словам депутатов, вступление Украины в ЕС в этом десятилетии "абсолютно нереально".

Гунько и Ульрих призвали федеральное правительство проголосовать против старта переговоров с Украиной, когда лидеры ЕС будут принимать решение в середине декабря.

 

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