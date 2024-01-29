



В Гааге решат, приемлема ли жалоба Украины против РФ о геноциде

Теперь Международный суд ООН рассмотрит приемлемость жалобы Украины против России об искажении понятия геноцид.



По данным суда, рассмотрение этого вопроса состоится уже на этой неделе.



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"Международный суд вынесет свое решение по предварительным возражениям, выдвинутым РФ по делу, касающемуся обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - сказано в сообщении.



Если в Гааге признают жалобу Украины "частично" или "полностью приемлемой", то рассмотрение будет по существу.



Ранее в Международном суде рассматривали иск ЮАР с обвинениями против Израиля в геноциде.



