



В ФРГ призвали не забывать об Украине на фоне войны в Израиле

Лидер немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал не забывать о военной поддержке Украины на фоне войны в Израиле, навязанной стране террористической организацией ХАМАС.



По данным газеты Tagesschau, такое заявление он сделал на партийном съезде "Зеленых" в Баден-Вюртемберге.



По его словам, в Украине обеспокоены тем, что события на Ближнем Востоке подорвут военную помощь стране, подвергшейся нападению со стороны России. Тем не менее он также добавил, что Израиль также нуждается в поддержке.



"Поддержка Израиля – это наш долг, так же как и поддержка Украины", – подчеркнул политик.