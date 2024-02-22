



В ЕС посоветовали Медведеву "подлечить голову"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ворвался в медиа пространства с очередным заявлением, мол, для "достижения целей СВО", войскам РФ придется снова дойти до Киева, да и сама Россия уже "заждалась Одессы". На это отреагировали в Европейской комиссии и посоветовали Медведеву полечить психику.



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"Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний "номер 2" для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать – это порекомендовать консультации и помощь специалиста", – так ответил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на просьбу отреагировать на слова Медведева, который снова заявил российские претензии на Киев и Одессу.



Он добавил, что имея те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы что-то найти и на программы поддержки здоровья своих граждан.



"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: что мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии... Высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель) и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы – как отметил высокий представитель – предоставлять Украине "больше и быстрее" (поддержки), и не только "сколько будет необходимо", а "сколько бы это ни стоило", – цитирует спикера "Европейская правда".



