



В Дании хотят запретить публичное сожжение Корана и других религиозных книг

Правительство Дании подготовило законопроект, который запретит сжигание экземпляров Корана и других религиозных книг, например Библии или Торы.

Об этом пишет Reuters.



Для этого в законе планируют расширить уже существующий раздел, в том числе, запрещающий сжигать флаги других государств. Нарушителей планируют наказывать штрафами или лишением свободы сроком до двух лет.



“Правительство предложит законопроект, запрещающий ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для верующей общины”, — заявил министр юстиции Питер Хуммельгаард.



Он называет сожжение Корана “в общем-то насмешливым, а также неприятным поступком”. Министр также считает, что подобные акции угрожают Дании и повышают опасность для датчан за границей и внутри страны.

