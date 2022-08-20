



В Черногории вынесен вотум недоверия кабмину

В субботу, 19 августа, парламент Черногории вынес вотум недоверия кабинету министров, возглавляемому премьером Дританом Абазовичем.

Об этом сообщает Reuters.

Вотум выдвинули на голосование 36 членов парламента.

Такие меры были приняты в знак протеста против подписания спорного соглашения, регулирующего отношения с Сербской православной церковью.

Это уже второй вотум недоверия в Черногории за год после краха предыдущего кабмина премьер-министра Здарвко Кривокапича, который поддержала СПЦ.