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В Черногории вынесен вотум недоверия кабмину
20.08.2022 06:16 Алина Груднева

В Черногории вынесен вотум недоверия кабмину

В субботу, 19 августа, парламент Черногории вынес вотум недоверия кабинету министров, возглавляемому премьером Дританом Абазовичем.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Вотум выдвинули на голосование 36 членов парламента.
 
Такие меры были приняты в знак протеста против подписания спорного соглашения, регулирующего отношения с Сербской православной церковью.
 
Это уже второй вотум недоверия в Черногории за год после краха предыдущего кабмина премьер-министра Здарвко Кривокапича, который поддержала СПЦ.

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