



В Чехии планируют ограничить цены на электроэнергию

Правительство Чехии будет рассматривать возможность установить предел на промышленные счета за электроэнергию одновременно с ограничением цен для домохозяйств и госучреждений, чтобы помочь им преодолеть энергетический кризис, заявил министр финансов Збинек Станюра, передает Reuters.



По его словам, это решение может быть внедрено уже в ближайшие месяцы и сроком до двух лет. Чиновник добавил, что ценовой лимит примерно в 200 евро за МВт-час – значительно ниже рыночных цен в прошлом месяце – был бы хорошим ограничением цен для компаний.



Кроме того, чешское правительство, скорее всего, установит максимальную конечную цену, которую домохозяйства могут взимать за электроэнергию. А в государственном секторе собираются обеспечить поставки по приемлемым ценам для таких мест как школы, больницы и т.д.